Valve veröffentlichte Konstruktionsmodelle des Steam Decks - unter anderem in den Formaten STP und STL, damit die Community das Gehäuse etwa per 3D-Druck modden kann. Valve veröffentlicht die CAD-Oberflächendaten des Steam Decks. Damit können versierte Tüftler:innen 3D-Modelle der mobilen Spielekonsole anfertigen, etwa um eigene Schutzhüllen zu erstellen - oder sich ein Steam-Deck-Modell aus Kunststoff in die Vitrine zu stellen. Die Dateien umfassen je ein STP- und ein STL-Modell sowie Zeichnungen im PNG- und PDF-Format. Sie alle stehen unter einer ...

