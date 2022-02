Als hätte Standard Lithium nicht schon genug Ärger am Hals, verliert die Aktie heute massiv an Wert. Zuletzt setzte eine gezielte Short-Attacke des Analysehauses Hindenburg Research die Aktie massiv unter Druck. Zwischenzeitlich verlor der Aktienkurs rund 30 Prozent an Wert. Hintergrund war ein Bericht, in dem Vorstand Robert Mintak in Misskredit gebracht wird und Hindenburg Research ernsthafte Zweifel an dem Lithium-Pilotprojekt im US-Amerikanischen Arkansas hegt.

Heute tauchen nun erste Berichte auf, wonach zahlreiche Anwaltskanzleien in den USA Standard Lithium-Anleger aufgefordert haben, sich an einer Sammelklage gegen das Unternehmen zu beteiligen. Im Wesentlichen geht es darum, das Standard Lithium angeblich mit frisierten Ergebnisse Aktionäre ...

Den vollständigen Artikel lesen ...