Die Furcht vor einem Einmarsch Russlands in die Ukraine hat Europas Aktienmärkte fest im Griff. Der Dax rutschte zum Wochenauftakt zeitweise unter die Marke von 15.000 Punkte und verlor in der Spitze 3,8 Prozent auf 14.844 Zähler, bevor er die Verluste wieder etwas eingrenzte. Der EuroStoxx50 notierte am Montagnachmittag noch knapp drei Prozent tiefer bei 4049 Punkten. "Die Angst vor weiter steigenden Energiepreisen im Fall einer militärischen Eskalation ...

