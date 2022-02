Gold steigt nur moderat, Kryptos gar nicht. Für den Kapitalmarktexperten Folker Hellmeyer stützt das seine Einschätzung. Er beruft sich auf sein Netzwerk. Wieso, weshalb, warum, verrät er im w:o TV-Interview.Das Risiko sei nur so virulent wie es an Märkten und in den Medien gespielt wird. Edelmetalle und Kryptos hätten sich schon längst bewegt, wenn Smart Money dort drin wäre. Dies sei ein Indiz dafür, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...