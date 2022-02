Original-Research: STEICO SE - von Montega AG



Einstufung von Montega AG zu STEICO SE



Unternehmen: STEICO SE

ISIN: DE000A0LR936



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 14.02.2022

Kursziel: 105,00

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Charlotte Meese, Patrick Speck



Starke Zahlen für das abgeschlossene Geschäftsjahr werden von konservativem Margenausblick für 2022 konterkariert



STEICO hat jüngst vorläufige Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr veröffentlicht und damit die Fortführung des hohen Wachstumstempos bestätigt. Das Management rechnet auch für 2022 mit einer erfreulichen operativen Entwicklung (Topline-Wachstum: 15%, EBIT-Marge zwischen 13 und 15%). Den Margenausblick erachten wir angesichts der hohen Auslastung und der Skalierbarkeit in der Produktion als etwas zu konservativ.

Dank der weiterhin intakten Marktreiber im Bausektor und der ungebrochenen Nachfrage nach ökologischen Baustoffen erzielte STEICO auch im Jahr 2021 Rekordzahlen. Geprägt durch den starken Nachfrageüberhang und einer damit notwendigen Kontingentierung gegenüber den Kunden erzielte das Unternehmen in Q4 Erlöse von rund 99,6 Mio. Euro (+22,1% yoy). Dies entspricht auf Gesamtjahressicht einem Wachstum von +25,7% yoy auf ein Umsatzniveau von 388,2 Mio. Euro (MONe: 372,8 Mio. Euro). Ein wesentlicher Treiber dieser beeindruckenden Topline-Entwicklung dürften dabei insbesondere die mehrfachen Preiserhöhungen gewesen sein, wobei weiteres Wachstum u.E. lediglich durch fehlende Kapazitäten (auch bei den Wettbewerbern) limitiert wurde.



Angesichts der starken Auftragslage und der Produktion an der Kapazitätsgrenze entwickelte sich auch das Ergebnis sehr erfreulich. Die spürbar gestiegenen Beschaffungskosten wie z.B. die chemischen Zuschlagstoffe und Betriebskosten (u.a. Energie knapp 30% der Herstellungskosten) konnten dabei deutlich überkompensiert werden, sodass die Ergebnisdynamik auch in Q4 anhielt. Aufgrund spürbarer Skaleneffekte lag das EBIT mit 16,8 Mio. Euro erneut deutlich über dem Vorjahresergebnis (+84,6% yoy). Auch die EBIT-Marge konnte mit 16,9% um mehr als 580 BP ausgeweitet werden. Insofern hat STEICO unsere EBIT-Prognose für 2021 von 65,3 Mio. Euro mit 67,9 Mio. Euro nochmals leicht übertroffen (+102,2% yoy).



Mit Blick auf die anhaltend hohe Nachfrage bei ökologischen Dämmstoffen und Bauprodukten sowie vorteilhafter regulatorischer Rahmenbedingungen (u.a. Neustrukturierungen der Förderprogramme im Baubereich, European Green Deal) erwartet das Management auch für 2022 ein zweistelliges Umsatzwachstum von 15%. Darüber hinaus dürften die signifikanten unterjährigen Kapazitätserweiterungen (+15% Volumenzuwachs Dämmstoffe; Umsatzpotenzial: rund 50 Mio. Euro p.a.) dazu beitragen, die Nachfrage ohne größere Lieferengpässe bedienen zu können. Potenziell ansteigende Rohstoffkosten bspw. für chemische Zuschlagstoffe oder Energie sollten durch die Preissetzungsmacht abgemildert werden. Infolgedessen erachten wir trotz der Anlaufkosten der neuen Produktionslinien eine Marge von >15% als realistisch, womit wir leicht über der avisierten Bandbreite liegen (MONe: 15,9%).



Fazit: STEICO hat erneut beeindruckende Zahlen vorgelegt. Der Ausblick scheint den Markt insbesondere margenseitig zu enttäuschen, sodass die Aktie binnen zwei Tagen rund 12% verloren hat und sich angesichts vollständig intakter Wachstumstreiber u.E. wieder auf einem attraktiven Bewertungsniveau befindet. Daher stufen wir die Aktie bei unverändertem Kursziel von 105,00 Euro auf 'Kaufen' (zuvor: 'Halten') hoch.





