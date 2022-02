Berlin/Kiew (ots) -Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zu Scholz in der UkraineDen meisten Ukrainern und nicht zuletzt der Regierung in Kiew ist klar, dass die jüngste Forderung nach 12 000 Panzerabwehrraketen unrealistisch ist. Sie ist auch anders zu verstehen: als Ausdruck einer fundamentalen Enttäuschung über die deutsche Haltung. Auf der einen Seite ist da der hehre Anspruch einer wertegebundenen Außenpolitik. Multilateralismus, Völker- und Menschenrechte werden nicht erst seit dem Einzug einer Grünenpolitikerin ins Auswärtige Amt wie eine Monstranz zur Schau gestellt. Dazu gehört auch die ewige Beschwörung des Selbstbestimmungsrechts der Ukraine.Auf der anderen Seite haben die deutschen Regierungen stets auf eine von Energiehunger und ökonomischer Gier getriebene Partnerschaft mit Russland gesetzt. Devise: Profit vor Moral. Bei gleichzeitiger Kumpanei mit dem Kreml. Angesichts dieser Vorgeschichte ertragen die Ukrainer es nur schwer, wenn Scholz sich in Kiew hinstellt und von Solidarität redet.Pressekontakt:Stuttgarter NachrichtenChef vom DienstFrank SchwaiboldTelefon: 0711 / 7205 - 7110cvd@stn.zgs.deOriginal-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/39937/5146538