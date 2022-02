Halle/MZ (ots) -



Nebenbei hat der Präsident auch ein gutes Geschäft gemacht. Seit Beginn der Krise sind die Preise für russisches Öl und Gas massiv gestiegen. Westliche Staaten dürften in diesem Jahr einige Milliarden mehr an Moskau überweisen, um ihren immensen Durst nach Brennstoffen zu stillen.



Auf lange Sicht dürfte diese Rechnung aber kaum aufgehen. Denn sie beweist, dass der Westen Schluss machen muss mit seiner Abhängigkeit von fossiler Energie. Preissignale haben in der Wirtschaft den gleichen Effekt wie Erpressungsversuche in der Politik: Man sucht Alternativen. Für Russland ist das auf Dauer keine gute Nachricht



