(shareribs.com) New York 14.02.2022 - Tesla hat nach im Januar weniger Fahrzeuge in China verkauft als im Dezember. Verglichen mit dem Vorjahresmonat steht aber ein deutliches Plus. Ein Analyst von Piper Sandler hob kürzlich das Kursziel für den Autobauer an. Wie die China Passenger Car Association heute mitteilte, hat der Autobauer Tesla in China im Januar 59.845 Fahrzeuge ausgeliefert. Davon entfielen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...