Shanghai (ots/PRNewswire) -



Das MBA-Programm des Antai College of Economics and Management der Shanghai Jiao Tong University (SJTU) belegt im Financial Times (FT) Global MBA Ranking 2022, das am 14. Februar 2022 veröffentlicht wurde, den 58. Platz. Die SJTU Antai ist die einzige lokale Business School auf dem chinesischen Festland, die seit neun Jahren in Folge zu den 100 besten Hochschulen der Welt gehört und in Rankings für Schlüsselindikatoren wie Gehaltssteigerung und Karrierefortschritt herausragende Leistungen erzielt: Bei einer Beschäftigung von drei Monaten werden 100 % erreicht und die Gehaltserhöhung steigt auf 160 %. Erwähnenswert ist auch, dass das MBA-Programm von Antai auf Platz 1 in China und auf Platz 4 in der Welt im Career Progress Rank liegt. Diese herausragenden Daten belegen die einzigartigen Vorteile des Antai MBA-Programms bei der Talentförderung und sein kontinuierliches Wachstum der Markenstärke in der Branche.



ACEM SJTU ist stets bestrebt, hochkarätige Ressourcen in sein MBA-Programm einzubringen, um den Studierenden eine solide theoretische Grundlage zu vermitteln und gleichzeitig Managementerfahrungen aus erster Hand weiterzugeben, um außergewöhnliche Brancheneliten zu entwickeln, die in der Lage sind, Theorie und Praxis zu verbinden. Die von Dekan Chen Fangruo vorgeschlagene Strategie der "zwei Arten von Wissenschaft, horizontal (akademisch) und vertikal (Industrie), die sich gegenseitig verstärken und die Theorie mit der Praxis verbinden" wird nicht nur in der akademischen Forschung der Fakultäten umgesetzt, sondern auch bei der Talentförderung angewendet. Mit der Vision, "in globales Technologie- und Finanzinstitut aufzubauen, das die Zukunft anführt" kündigten die SJTU und die Bank of China am 12. April 2021 den offiziellen Start einer hochrangigen Ressourcenkooperation in Höhe von Hunderten von Millionen RMB an, die ihre jeweiligen Vorteile voll ausspielen wird, um die gegenseitige Befähigung von Finanzen und Technologie weiter zu fördern und eine umfassende Ressourcenkooperation in den Bereichen Talentförderung, Praxis und Ausbildung, Innovation und Inkubation usw. durchzuführen. Die Antai MBA Entrepreneurship Elite Class, die sich aus Investoren, Unternehmern auf dem Campus und Alumni-Unternehmern zusammensetzt, bietet Entrepreneurship-Kurse, Offline-Aktivitäten und Offline-Schulungen für mehr als 1.000 Teilnehmer an, um sie umfassend zu unterstützen und ihnen bei ihrer Entwicklung zur Seite zu stehen. Wir sind davon überzeugt, dass der Antai MBA seine pragmatischen und innovativen Ansätze auf der Grundlage seiner starken Fakultäten beibehalten wird, während er gleichzeitig qualitativ hochwertige Lehrpläne entwickelt und die Industriegemeinschaft fördert, um zukünftige Führungskräfte mit fortschrittlichen Ideen und Industriepraxis auszubilden.



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1745370/Antai_College_of_Economics_and_Management_Shanghai_Jiao_Tong_UniversityGlobal_MBA_2022_Ranking.jpg



Pressekontakt:



Lu Sun,

lysun@sjtu.edu.cn



Original-Content von: Antai College of Economics and Management, Shanghai Jiao Tong University, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/119957/5146557

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de