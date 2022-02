Tech-Milliardär Jared Isaacman, der mit der SpaceX-Mission Inspiration 4 ins All flog, hat offenbar noch nicht genug vom Weltraum. Isaacman finanziert bis zu drei weitere Missionen. Bei einer soll die erste Privatperson einen Weltraumspaziergang machen. Er ist Gründer und CEO des Zahlungsanbieters Shift4 Payments, versierter Pilot und verfügt über ein Vermögen von rund 1,7 Milliarden US-Dollar. Im September flog der 39-jährige Jared Isaacman als Kopf einer vierköpfigen Crew im Rahmen der Mission Inspiration 4 mit einer SpaceX-Rakete ins All. Isaacman bezahlte alle vier Plätze in dem Raumschiff. Jetzt hat der Tech-Milliardär bis zu drei weitere ...

