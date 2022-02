Mawi DNA Technologies (Mawi), ein führendes Unternehmen für die Entnahme von Bioproben, gibt bekannt, dass es die Zertifizierungen für Qualitätsmanagementsysteme nach ISO 9001:2015 und ISO 13485:2016 für Qualitätsmanagementsysteme für medizinische Geräte erhalten hat. Mawi hat die iSWAB-Technologie entwickelt und vermarktet ein innovatives System für die Entnahme von Bioproben.

Dieser international anerkannte Standard bedeutet, dass Mawi seine Geschäftsprozesse entwickelt, pflegt und kontinuierlich verbessert. Dies wird erreicht, indem die Unternehmensleistung gemessen und mit geeigneten Qualitätsstandards verglichen wird. Das ISO-Zertifikat trägt dazu bei, die Glaubwürdigkeit und Autorität des Unternehmens sowie die Gesamteffizienz des Unternehmens zu verbessern.

"Die ISO-Zertifizierung stärkt unsere Qualitätsstruktur als Unternehmen und als Lieferant für unsere geschätzten Kunden", sagte Hanzel Lawas, QMS and Operations Manager von Mawi. Er fügte hinzu, dass Mawi diese Zertifizierung feiert, da es viele COVID-19-Projekte unterstützt, indem es eine ununterbrochene Versorgung mit zu 100 in den USA hergestellten innovativen Probenentnahmetechnologien aufrechterhält.

"Unser Unternehmen hat und wird den ISO-Standard weiterhin in allen Prozessen sowie bei der Konstruktion und Entwicklung neuer Produkte verwenden", fügte Jerome David, VP of Sales and Marketing bei Mawi, hinzu. "Die ISO-Zertifizierung stellt sicher, dass unser Unternehmen die Anforderungen der Federal Food and Drug Administration erfüllt, und ist der erste große Schritt zur Einhaltung der europäischen (EU) Regulierungsstandards für die Erlangung der CE-Kennzeichnung, die wir bis zum zweiten Quartal 2022 erwarten." Viele Produkte benötigen eine CE-Kennzeichnung, bevor sie in der EU verkauft werden dürfen.

Mawi verfolgt den Auftrag, die Integrität von Proben aus allen Teilen der Welt bei Zimmertemperatur aufrechtzuerhalten und so für wirkliche Vielfalt der Proben aus jeder geografischen Region und jedem Bevölkerungssegment zu sorgen. Bei Mawi sagen wir: The Future of Biosampling is Here ("Die Zukunft des Biosampling ist hier"). Weitere Informationen finden Sie auf www.mawidna.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220209006289/de/

Contacts:

Investoren:

Jerome David, VP of Sales and Marketing

510-256-5186, j.david@mawidna.com



Medienkontakt:

Susan Tellem, APR, RN, BSN

310-313-3444, Susan@tellemgrodypr.com