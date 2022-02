Die Investoren am US-Aktienmarkt haben Signale einer weiteren Gesprächsbereitschaft Russlands im Ukraine-Konflikt am Montag nur leicht positiv gewertet. Der Dow Jones Industrial schaffte im Verlauf zwar kurz den Sprung in die Gewinnzone, beendete den Handel aber bei 34.566,17 Punkten 0,49 Prozent im Minus. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um knapp 0,4 Prozent auf 4.401,67 Punkte nach unten. Der jüngst besonders arg gebeutelte technologiewertelastige Nasdaq 100 hielt sich mit einem kleinen ...

