DGAP-Ad-hoc: Umalis Group / Schlagwort(e): Jahresergebnis

Umalis Group: 2021 Wachstumsziele übertroffen



14.02.2022 / 22:50 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Umsatz steigt um +45% auf 6,4 Mio. €. Umalis Group SA (ISIN: FR0011776889): Mio. €, am 31.12 2019 2020 2021 Umsatz 3,1 4,4 6,4

Bestätigung der starken Wachstumsdynamik im Jahre 2021



2021 weist UMALIS GROUP SA einen ungeprüften Umsatz von 6,4 Mio. € aus, was im Vergleich zu 2020 einen Anstieg von 45% entspricht.



Mit dieser soliden Leistung beweist das Unternehmen einmal mehr seine Fähigkeit, seine Ziele einzuhalten, und die Relevanz seiner kommerziellen Eroberungsstrategie.



Auf Gruppenebene beläuft sich der ungeprüfte konsolidierte Pro-forma-Umsatz auf 11,4 Mio. €, was im Vergleich zu 2020 einen Anstieg von 56 % entspricht. Mio. €, am 31.12 2019 2020 2021 Umsatz 6,7 7,2 11,4

