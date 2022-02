Lakeland Financial Corp.: mit Schwung vom Gesamtmarkt könnte es weiter nach oben gehen! >>> BREAKOUT-SETUP mit LKFN <<<

Inflationsängste treiben die Aktionäre zu Substanzwerten! Die Aktie der US-Regionalbank Lakeland Financial (LKFN) zeigt relative Stärke!

Symbol: LKFN ISIN: US5116561003

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate

Rückblick: Das Wertpapier konnte im vergangenen Halbjahr ein Plus von rund 22.5 Prozent verzeichnen. Auch in den Turbulenzen der letzten Tage zeigte sie gegenüber dem Gesamtmarkt relative Stärke. Bei einem Turnaround Tuesday an den US-Börsen wäre Lakeland Financial ein möglichker Long-Kandidat.

Chart vom 14.02.2022 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 81.20 USD





Meine Expertenmeinung zu LKFN

Meinung: Bei den letzten Quartalszahlen hat die Regionalbank die Erwartungen der Analysten knapp verfehlt. Im Vergleich über mehrere Jahre erweist sich das Bankhaus aus Decatur in Alabama aber als Substanzwert, was angesichts der anhaltender Inflationsängste für viele Anleger ein Kaufargument darstellen könnte.

Setup

Mögliches Setup: Kaufsignal wäre das Überschreiten der Widerstandslinie. Der Stopp Loss kann unter den letzten beiden Tagekserzen platziert werden. Als Kursziel visieren wier das Pivot-Hoch vom 18. Januar an. Die nächsten Quartalszahlen gibt es am 26. April, so dass auch ein lange laufender Trade möglich wäre. Börsentäglich gibt es coole Setups im Traders Live Chat bei ratgeberGELD.at.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in LKFN.

Veröffentlichungsdatum: 14.02.2022

