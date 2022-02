In der letzten Woche schwächte sich der MSCI World (Euro)-Index um - 0,4 % ab, was sowohl dem international zunehmend kritischen Inflations- und Zinsumfeld wie auch der weiteren Zuspitzung der Ukraine-Krise zuzuschreiben war, in deren Zuge westliche Seiten nun zunehmend einen möglicherweise zeitnah bevorstehenden Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine befürchteten.Vor diesem Hintergrund schwächte sich beispielsweise das auch weiterhin vorrangig auf zinssensitive Qualitätswachstums-Aktien fokussierte Strategiedepot AKTIEN KONSERVATIV stärker als der ...

