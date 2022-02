DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

BERENBERG - Die Hamburger Privatbank Berenberg setzt ihren Expansionskurs fort. Sie will in diesem Jahr rund 100 neue Stellen schaffen und einen Standort in Stockholm eröffnen. "Zu Bereichen, in denen wir neue Stellen schaffen wollen, zählen insbesondere das Research in New York und Frankfurt, das Investmentbanking in Stockholm, das Wealth - und Asset-Management in Deutschland, Schweiz und Großbritannien sowie IT- und Cloud-Spezialisten in London und Hamburg", sagte Ivonn Marquardt, Head of Human Resources. Bereits 2021 hatte die Belegschaft einen Rekordstand erreicht. (Handelsblatt)

DEUTSCHE BETEILIGUNGS AG - Die Deutsche Beteiligungs AG (DBAG) strebt verstärkt nach Italien. Der auf den deutschen Mittelstand spezialisierte Finanzinvestor sieht dort eine ähnliche Unternehmensstruktur wie hierzulande und hat vor einigen Monaten ein Büro in Mailand eröffnet. Das Geschäft dort werde ausgebaut, sagten Vorstandssprecher Torsten Grede und Vorstandsmitglied Tom Alzin im Gespräch. (FAZ)

EDEKA - Lebensmittelhersteller klagen über gestiegene Logistikkosten. Auch deshalb fordern sie in den Jahresverhandlungen mit den Einzelhändlern Preiserhöhungen. Edeka-Chef Markus Mosa hat für diese Klagen wenig Verständnis. "Die Lebensmittelkonzerne stellen die Fakten auf den Kopf, wenn sie jetzt über erhöhte Logistikkosten klagen", sagte er. "Das sind hausgemachte Probleme", behauptet der Chef des Marktführers im Einzelhandel. Damit verschärft Mosa erneut den Ton in den ohnehin schon eskalierten Preisverhandlungen. (Handelsblatt)

