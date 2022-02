The following instruments on XETRA do have their first trading 15.02.2022Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 15.02.2022Aktien1 CA08465W1005 Berkshire Hathaway Inc. CDR2 CA7170651060 Pfizer Inc. CDRAnleihen1 XS2444263102 Experian Europe DAC2 XS2445188852 ING Bank N.V.3 FI4000517594 Boreo Oyj4 DE000LB2BN75 Landesbank Baden-Württemberg5 DE000LB2BN83 Landesbank Baden-Württemberg6 DE000LB2BN91 Landesbank Baden-Württemberg7 DE000LB2BNB8 Landesbank Baden-Württemberg8 DE000LB2BNC6 Landesbank Baden-Württemberg9 DE000NLB3VY7 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-10 DE000NLB3VZ4 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-11 CH1160382912 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG12 XS2443921056 Infineon Technologies AG13 US471048CQ96 Japan Bank for International Cooperation14 US63861WAF23 Nationwide Building Society15 XS2277008236 Berfest Investments S.A.16 XS2443438051 Danske Bank A/S17 DE000HLB41X1 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale18 XS2434891219 Fidelity Physical Bitcoin ETP