Neuvorstellung schlägt ein…: Exzellente Performance bestätigt Börsenneuling! Premium Firmenportfolio revolutioniert den Food-Bereich!

Anzeige / Werbung

Enormes Anleger-Interesse seit Börsengang! Aktie explodiert unter hohen Volumina! Neu-Entdeckung im Food-Sektor bietet Lösungen für das weltweite Ernährungsproblem! Hier werden knallharte Fakten geschaffen!

Liebe Leserinnen und Leser,

BÖRSENNEULING startet massiv durch!

60% Performance in 2 Wochen sind erst der Anfang!!

Unser Börsenneuling CULT Food, den wir Ihnen erst vor etwa 2 Wochen zum ersten Mal in vorgestellt haben, konnte bereits eine sehr beachtliche Performance hinlegen. Anleger die nicht gezögert haben, erzielten bisher ein sattes Plus von bis zu 60% und das in einem sehr schlechten Gesamtumfeld. Das kann sich sehen lassen!!!

Halten Sie sich daher immer vor Augen, wir befinden uns aktuell in einer sehr angespannten Marktlage. Die Ukrainekrise belastet die Märkte sehr schwer. Trotz alledem haben wir Ihnen einen absoluten Outperformer ausgegraben, der allen Widrigkeiten trotzt und weiterhin massiv durchstarten kann.

CULT Food als Vorreiter der FOOD-Industrie?

Der Börsenneuling "Cult Food Science Corp." (WKN: A3DCXS) ist eine innovative Investitionsplattform, die sich ausschließlich auf saubere, im Labor gezüchtete Lebensmittel konzentriert und die Entwicklung neuartiger Technologien vorantreibt, um eine nachhaltige, ökologische und ethische Lösung für die globale Krise der Massentierhaltung zu bieten. CULT Food Science ist das erste Unternehmen seiner Art in Nordamerika, das Einzelanlegern eine Beteiligung an den innovativsten Start-up-, Privat- und Frühphasenunternehmen für kultiviertes Fleisch und kultivierte Milchprodukte auf der ganzen Welt ermöglicht.

Der derzeitige Zustand der Lebensmittelindustrie ist ein globales Problem, dessen Auswirkungen über Grenzen und Kontinente hinweg reichen. Sie beeinträchtigt unsere Umwelt, den natürlichen Raum und das Klima in einem noch nie dagewesenen Ausmaß.

Massentierhaltung ist nicht mehr artgerecht, ineffizient und enorm schädlich für die Umwelt. Um die weltweit wachsende Bevölkerung zu ernähren, benötigt man eine sichere und nachhaltige Lösung. Obwohl das Kernteam der Gesellschaft in Nordamerika ansässig ist, ist das Unternehmen global tätig und unterstützt innovative Unternehmen auf der ganzen Welt, um diese Probleme anzugehen und einen Weg in eine Zukunft der Lebensmittelsicherheit und Klimastabilität zu bahnen.

Traditionelle landwirtschaftliche Praktiken stellen eine unglaubliche Belastung für unsere Umwelt dar und können nicht weiter skaliert werden, um die wachsende Erdbevölkerung auf sichere und nachhaltige Weise zu ernähren. Jüngste wissenschaftliche Durchbrüche in der zellularen Landwirtschaft bringen den Sektor näher an die Kommerzialisierung.

CULT bietet FOOD 4.0

CULT Food bietet die Möglichkeit auf die nächste Generation von Lebensmitteln:

Kultiviertes Fleisch, kultivierte Milchprodukte und zellbasierte Lebensmittel.

Die Cult Food Science Corp. (WKN: A3DCXS) -Plattform konzentriert sich auf die Förderung und Wissenschaft, Forschung und geistiges Eigentum voranzutreiben und bahnbrechende Privatunternehmen in den Bereichen kultiviertem Fleisch, kultivierten Milchprodukten und zellbasierten Lebensmitteln zu unterstützen.

Was versteht man unter kultiviertem Fleisch und wie wird dieses hergestellt?

Zuchtfleisch, auch bekannt als kultiviertes oder im Labor gezüchtetes Fleisch, ist echtes Tierfleisch, das durch die direkte Kultivierung von Tierzellen in einer kontrollierten Laborumgebung hergestellt wird, wodurch die Aufzucht, Haltung und das Töten von Tieren für Lebensmittel überflüssig wird. Dies könnte man auch als den goldenen Gral der zukünftigen Lebensmittelherstellung bezeichnen. Durch diese Technologie, ist es möglich hochwertiges Zellfleisch in relativ kurzer Zeit herzustellen, ohne dabei die Umwelt zu belasten und unnötig Tiere zu töten.

Quelle: Biftek Inc (Beteiligung von Cult Food)

Dem Tier wird Gewebe zur Gewinnung von Stammzellen entnommen und zur Erstellung von Zelllinien. Die extrahierten Stammzellen werden in einer nährstoffreichen Umgebung gezüchtet, die das Wachstum von Gewebe im Tier und die Produktion Muskelfasern innerhalb eines Bioreaktors fördern. Die Muskelfasern werden verarbeitet und mit zusätzlichen Fetten und Zutaten zu einem fertigen Fleischprodukt vermischt.

CULT Food: Dem Mainstream immer einen Schritt voraus!!

Das Team von CULT Food konzentriert sich darauf, die Lebensmittelproduktion zu revolutionieren und eine neuartige Methode zu unterstützen, um nachhaltig, ethisch vertretbare und hochgradig nahrhafte Produkte zu produzieren.

CULT Food investiert in Jellatech, dem Pionier für zelluläres Kollagen und Gelatine

Anfang Februar vermeldete CULT Food ein strategisches Investment in Jellatech. Das Unternehmen aus North Carolina ist das weltweit erste Unternehmen für tierfreie Kollagen- und Gelatine-Inhaltsstoffe, das ein eigenes Zellkulturverfahren zur Herstellung reiner, nachhaltiger und hochwertiger Inputs einsetzt. Eine echte Pionierleistung in der heutigen Lebensmittelindustrie. Jeder kann sich gut vorstellen, dass diese Produkte mittelfristig erhebliche Nachfrage erzeugen werden. Unserer Meinung nach eine absolute Goldgrube!!

Im Gegensatz zu den herkömmlichen Verfahren zur Herstellung von Kollagen und Gelatine, die in erster Linie als Nebenprodukt bei der Schlachtung von Tieren anfallen, nutzt Jellatech ein firmeneigenes zelluläres Landwirtschaftsverfahren als neuartige Methode zur Herstellung nachhaltiger, hochwertiger Ersatzstoffe für Kollagen und Gelatine.

Zusätzlich zu der Verwendung in Lebensmitteln überprüft Jellatech weiterhin auch den Einsatz von tierfreiem Kollagen und Gelatine in anderen Bereichen wie Kosmetika, Körperpflege und Medikamente. Sollte dies gelingen, würde sich der Anwendungsbereich nochmals massiv erweitern. Hier würde sich kurzerhand ein Milliardenmarkt auftun!!!

Kollagen und Gelatine sind ein schnell wachsendes Geschäftsfeld, obwohl es derzeit keine veganen oder tierfreien Ansätze zur Herstellung von hochwertigem Kollagen gibt. Jellatech konzentriert sich demnach auf die Herstellung reiner, einheitlicher, tierfreier Produkte mit geringeren Kosten für die Umwelt als herkömmliche und veraltete tierische Ersatzprodukte. Die neuartigen Formulierungen von Jellatech ermöglichen die Herstellung von Kollagen- und Gelatineanaloga in wirtschaftlichem Maßstab mit effizienten und kostengünstigen Prozessen, die die Umwelt nur minimal belasten.

Gelatine und Kollagen werden häufig in der Lebensmittel- und Pharmaproduktion eingesetzt und stellen ein potenziell äußerst lukratives Geschäftsfeld dar, da derzeit keine im Labor gezüchteten Analoga auf dem Markt erhältlich sind. Da Kollagen und Gelatine Nebenprodukte der Fleischproduktion und der Tierschlachtung sind, könnte die Möglichkeit, diese Inhaltsstoffe im Labor herzustellen, Herstellern und Verbrauchern die Möglichkeit bieten, ihren ökologischen Fußabdruck zu verringern.

Da dieser Trend in allen Branchen ungebrochen ist und auch mehr und mehr von den Verbrauchern gefordert wird, ist zu erwarten, dass einige Hersteller dieses neue Verfahren sehr genau beobachten werden. Es würde auch nicht wundern wenn ein Pharma- oder Kosmetikriese sich diese Technologie sichern würde um seinem Konzern ein absolutes Alleinstellungsmerkmal zu geben.

Bei FICTION spielt die "Zukunftsmusik"

CULT Food Science erkannte schon früh das enorme Potential der Gesellschaft und beteiligte sich als einziger strategischer Investor in einer sehr frühen Seed-Runde. Die Bewertungsgrundlage ist in den letzten Monaten rapide gestiegen.

Fiction basiert auf einer datengesteuerten Konstruktion mit dem Ziel, mehr Nährstoffe (Proteine, Vitamine, Mineralien, Antioxidantien, sekundäre Pflanzenstoffe) zu erhalten und dabei weniger natürliche Ressourcen (Land, Wasser, fossile Brennstoffe) zu verbrauchen. Dies wird als das Nährstoff-Ressourcen-Verhältnis bezeichnet.

Jeder verwendete Inhaltsstoff hat nicht nur geringere Umweltkosten, sondern ist in jeder Rezeptur synergetisch angeordnet, um ein bestimmtes Ergebnis zu erzielen. Diese achtsame Konstruktionsmethode wird als Lebensmittelarchitektur bezeichnet. Das Ergebnis ist eine zielgerichtete Ernährungslösung für die Gesundheit und den Fortschritt von Mensch und Umwelt. Fiction ist ein Unternehmen für Lösungen, die sich in Lebensmitteln ausdrücken.

Fiction nutzt neue Technologien, um der Gesellschaft beim Aufbau eines transparenten und intelligent konzipierten Lebensmittelsystems zu helfen, das mit geringeren Umweltkosten verbunden ist als das derzeitige und gleichzeitig deutlich mehr Nährstoffe liefert. Genau das ist der Schlüssel der Zukunft!!

FICTION entwickelt das Hühnerei 2.0 und landet damit einen Volltreffer

Fiction Foods will die Art und Weise, wie nährstoffreiches Eiweiß produziert wird, neu erfinden, indem es dies auf effizientere Weise tut und gleichzeitig die Umwelt weniger belastet.

Wie in der aktuellen Pressemeldung beschrieben, konnte Fiction Foods die Formulierung im Labormaßstab und die Prototyping-Arbeiten für ihr Flaggschiffprodukt "Performance Scramble" abschließen.

Quelle: CULT Food

Performance Scramble ist eine nährstoffreiche Flüssigkeit zur Steigerung der geistigen und körperlichen Leistungsfähigkeit, die als Ersatz für ein Hühnerei verwendet werden kann. Zu den konventionellen Anwendungen gehören alle typischen Verwendungen von Hühnereiern. Die funktionellen Nährstoffe, die Performance Scramble liefert, sind jedoch so konzipiert, dass sie denen eines Hühnereis überlegen sind und zu einem Bruchteil der Umweltkosten hergestellt werden können.

Einige der Nährstoffoptimierungen von Fiction Foods' Performance Scramble umfassen:

15 % mehr tierisches Eiweiß als ein Hühnerei



Mehr DHA-Omega-3 als Lachs, was die langfristige Gesundheit des Gehirns fördern kann



mehr Zink als Austern, das eine optimale Stoffwechselfunktion fördern kann



Mehr Probiotika als Joghurt, die eine gesunde Darmflora fördern können



Mehr Antioxidantien als Blaubeeren, um freie Radikale zu bekämpfen, die bei körperlicher Anstrengung entstehen



MCT-Öl, das eine verbesserte kognitive Leistung fördern kann



Beta-Glucan, das zur Stärkung des Immunsystems beiträgt.

Fiction Foods teilte außerdem mit, dass das Unternehmen dabei ist, langfristige Liefer- und Herstellungsvereinbarungen für Inhaltsstoffe abzuschließen, bevor "Performance Scramble" im dritten Quartal 2022 auf den Markt kommt.

Unterstützung eines erfahrenen Gründers bringt massiven Anschub

Der Gründer von Fiction zeigt welch sensationelle Perle sich im Portfolio von Cult befindet. Brendan Brazier ist der Mitbegründer und Vordenker von Vega, einem Unternehmen für pflanzliche Lebensmittel und Nahrungsergänzungsmittel. Im Jahr 2015 wurde Vega an den in Denver ansässigen Giganten Whitewave Foods für 550 Millionen US-Dollar verkauft. Brendan ist auch der Mitentwickler des allerersten Beyond Meat-Burgers, des "Beast Burger". Wer die Entwicklung von Beyond Meat verfolgt hat, weiß welch Koryphäe Brazier ist.

Brendan ist darüber hinaus Venture Partner bei Blue Horizon Ventures, einem Impact Venture Fund, der die Zukunft der alternativen Proteine gestaltet. Brendan gilt als einer der Vorreiter der pflanzlichen Bewegung und hat nun Fiction Foods gegründet, um die Art und Weise, wie wir Lebensmittel herstellen und zellbasierte Zutaten nutzen, zu verändern. Er ist also ein absoluter Vordenker und der allgemeinen Gesellschaft immer einen Schritt voraus. Daher ist er die absolute Ergänzung zu CULT Food.

Sie können sich also nun vorstellen, welch enorme Entwicklung die Beteiligung Fiction nehmen wird. CULT wird dadurch einen erheblichen Mehrwert erzielen können. Demnach zögern Sie nicht zu lange um ebenfalls Teil dieser einzigartigen Wachstumsstory zu sein.

Beteiligung MeaTech sorgt für weltweites Medienecho

MeaTech, eine weitere Beteiligung von Cult Food Science Corp. (WKN: A3DCXS), mit Sitz in Israel, sorgte Ende 2021 für ein weltweites Medienecho. Dabei veröffentlichte das Unternehmen, ein rund 110 Gramm schweres Steak bestehend aus echten Rinderzellen, die im Labor und nicht im Stall gewachsen sind, produziert zu haben. Für die Herstellung nutzte das Unternehmen einen 3D-Drucker.

Quelle: MeaTech

Dafür wurden einem Rind Stammzellen entnommen, die sich dann vermehrten. Anschließend wurde die Zellmasse mit einem 3D-Drucker in die Steakform gebracht, um dann im Brutschrank des Labors von MeaTech 3D fertig zu reifen.

Neu ist die Technik nicht. Das Unternehmen hat jedoch die einzelnen Schritte vom Stall bis zum Reifeprozess perfektioniert und will schon bald die Qualität eines hofeigenen Premium-Steaks erreichen.

Firmenchef Sharon Fima von MeaTech im Interview mit dem Guardian:

"Wir glauben, dass wir uns im Rennen um die Entwicklung hochwertiger Fleischprodukte auf Zellbasis an die Spitze gesetzt haben. Auch Zelllinien für Schweine- und Hühnerfleisch werden bereits entwickelt."

Eine Grafik von MeaTech zeigt eindrucksvoll, wie sich der Bereich des kultivierten Fleisches in den nächsten Jahren überproportional entwickelt wird.

Quelle: MeaTech

Ein von Ashton Kutcher und Guy Oseary geführtes Kollektiv

gibt Partnerschaft mit MeaTech bekannt

Ein Kollektiv unter der Leitung von Ashton Kutcher und Guy Oseary, zusammen mit führenden strategischen Akteuren wie Effie Epstein, gaben im Oktober 2021 eine Partnerschaft mit dem führenden Unternehmen für kultiviertes Fleisch MeaTech bekannt, um das Wachstum der Gesellschaft bei der Entwicklung und Kommerzialisierung von MeaTechs geschützten Technologien zur Produktion von kultiviertem Fleisch zu beschleunigen.

Der bekannte Schauspieler & Investor Ashton Kutcher, der weltweit für ein mediales Echo sorgt ist von der Zusammenarbeit mehr als überzeugt:

"Wir freuen uns, mit MeaTech zusammenzuarbeiten und das Unternehmen auf seinem Weg zum Marktführer in der kultivierten Fleischproduktion zu unterstützen. Wir sind begeistert von den innovativen Technologien von MeaTech, die unserer Meinung nach MeaTech in die Lage versetzen, führend in der industriellen Produktion von kultiviertem Fleisch zu sein, einem Schlüssel für eine nachhaltigere und sauberere Fleischproduktion. Wir beabsichtigen, eng mit dem Management von MeaTech zusammenzuarbeiten, um die Gesellschaft bei der Umsetzung seiner Strategie und der Erreichung seiner Ziele und seines weltweiten Erfolgs zu unterstützen, indem wir unser Marketing, unser strategisches Know-how und unser Netzwerk nutzen. Das Engagement bei MeaTech steht im Einklang mit der Mission unserer Gruppe, nachhaltige Lösungen durch den Aufbau von Unternehmen, Investitionen und die Beschleunigung von Unternehmen und Technologien in verschiedenen Nachhaltigkeitsbereichen anzubieten."

Exklusives Portfolio zeigt enorme Wachstumschance

Die Plattform besteht derzeit aus 13 Portfoliounternehmen auf 4 Kontinenten, die sich mit der Entwicklung von Zelllinien, Gerüsttechnologien, Wachstumsmedien und IP-bringenden Forschungsinitiativen beschäftigt. Das Management beabsichtigt, das Portfolio durch strategische Investitionen und Inkubationen weiter auszubauen.

Quelle: CULT Food Science

Der Portfolioansatz besteht darin, das Wachstumskapital, das weltweit führende wissenschaftliche Beraterteam und die exklusive Pipeline privater Investitionsmöglichkeiten zu nutzen, um frühzeitig in die Unternehmen und Lebensmitteltypen zu investieren, die nach Meinung der Gesellschaft die höchste Wahrscheinlichkeit für eine Kommerzialisierung und Massenanwendung haben.

Warum CULT Food in jedes nachhaltige Depot gehört:

Noch völlig unbekanntes Unternehmen aus dem FOOD Bereich in Deutschland



Unternehmen fokussiert sich auf saubere, im Labor gezüchtete Lebensmittel



Entwicklung neuartiger Technologien, um eine nachhaltige, ökologische und ethische Lösung für die globale Krise der Massentierhaltung zu bieten.



Alternative Lebensmittel als absoluter Milliarden-Markt, der jährlich weiter massiv steigt



Portfolio von aktuell 13 Beteiligungen auf 4 verschiedenen Kontingenten



CULT Food bietet Lösungen für das weltweite Ernährungsproblem



Gründer von Beteiligung Fiction als Mitentwickler des allerersten Beyond Meat Burgers



Beteiligung MeliBio Vervierfacht nach Einstieg von CULT Food innerhalb von 4 Monaten seine Bewertung auf über 25 Mio. USD



CULT investiert in Jellatech, dem weltweit ersten Unternehmen für tierfreie Kollagen- und Gelatine-Inhaltsstoffe



Beteiligung MeaTech produziert weltweit mit rund 110 Gramm, schwerstes Steak bestehend aus echten Rinderzellen im 3D-Drucker.



Ein von Ashton Kutcher und Guy Oseary geführtes Kollektiv gibt Partnerschaft mit MeaTech bekannt



Erhebliches upside Potential im Aktienkurs vorhanden



Massiver positiver Newsflow in den nächsten Wochen und Monaten erwartet

Fazit: Kann das weltweite Ernährungsproblem so gelöst werden

Der Börsenneuling Cult Food Science Corp. (WKN: A3DCXS) ist eine innovative Investitionsplattform, die sich ausschließlich auf saubere, im Labor gezüchtete Lebensmittel konzentriert und die Entwicklung neuartiger Technologien vorantreibt, um eine nachhaltige, ökologische und ethische Lösung für die globale Krise der Massentierhaltung zu bieten.

Die Plattform besteht derzeit aus 13 Portfoliounternehmen auf 4 Kontinenten, die sich mit der Entwicklung von Zelllinien, Gerüsttechnologien, Wachstumsmedien und IP-bringenden Forschungsinitiativen beschäftigt. Das Management beabsichtigt, das Portfolio durch strategische Investitionen und Inkubationen weiter auszubauen.

Der Portfolioansatz besteht darin, das Wachstumskapital, das weltweit führende wissenschaftliche Beraterteam und die exklusive Pipeline der Investitionsmöglichkeiten zu nutzen, um frühzeitig in die Unternehmen und Lebensmitteltypen zu investieren, die nach Meinung der Gesellschaft die höchste Wahrscheinlichkeit für eine Kommerzialisierung und Massenanwendung haben.

Gründungspersönlichkeiten wie Brendan Brazier, von der Beteiligung Fiction, können auch für CULT einen extremen Mehrwert bedeuten. Brendan, der Mitentwickler des ersten Burgers von Beyond Meat und Mitgründer von Vega, was 2015 für 550 Mio. USD verkauft wurde, kann nicht nur mit einer sehr guten Entwicklung von Fiction zu einem guten Ergebnis bei CULT betragen sondern auch durch ein exzellentes Netzwerk zum Vorteil für CULT werden.

Dass das Management von CULT über ein extrem gutes Gespür verfügt, zeigt auch die Beteiligung MeliBio. Seit dem Invest von CULT im September 2021 konnte die Bewertung über das Vierfache gesteigert werden. Eine bessere Performance kann man sich wohl nicht vorstellen.

Auch die Beteiligung MeaTech sorgte bereits weltweit für Aufsehen. So konnte das Unternehmen im Dezember das weltweit größte Steak aus Stammzellen eines Rindes in einem 3D Drucker produzieren. Ein Kollektiv unter der Leitung von Ashton Kutcher und Guy Oseary, gaben bereits im Oktober 2021 eine Partnerschaft mit dem führenden Unternehmen für kultiviertes Fleisch bekannt, um das Wachstum der Gesellschaft bei der Entwicklung und Kommerzialisierung von MeaTechs geschützten Technologien zur Produktion von kultiviertem Fleisch zu beschleunigen. Mehr mediale Aufmerksamkeit kann ein Unternehmen nicht bekommen.

Mit dem Invest in Jellatech, könnte ein neuer Milliardenmarkt entstanden sein. Das Unternehmen aus North Carolina ist das weltweit erste Unternehmen für tierfreie Kollagen- und Gelatine-Inhaltsstoffe, das ein eigenes Zellkulturverfahren zur Herstellung reiner, nachhaltiger und hochwertiger Inputs einsetzt. Das dortige Potential ist geradezu unendlich!!!

Die Beteiligungen von CULT sind so hochkarätig besetzt, dass jede einzelne das Zeug dazu hat, CULT Food in die nächste Liga zu heben. In diesem Portfolio steckt derart starkes Potential, dass wir eine enorme Rückmeldung von Seiten der Investoren auf CULT Food erwarten dürfen.

Nutzen Sie den aktuellen Informationsvorsprung und trotzen Sie den schwankenden Märkten. Die aktuelle Top-Performance ist wohl erst der Anfang. Wir erwarten viele weitere positive Meldungen aus den einzelnen Beteiligungen in den nächsten Wochen und Monaten.

Herzlichst,

Ihr Team von Aktienexplorer

Auszug von unseren Rechtlichen Hinweisen / Disclaimer

Die Firma Financial Research & Publication Ltd ist Betreiber der Webseite: aktienexplorer.com im Folgenden "Webseite" genannt.

Die Inhalte der "Webseite", der Newsletter und sonstige Publikationen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Die Financial Research & Publication Ltd übernimmt jedoch keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der bereitgestellten Inhalte. Ferner wird in keiner Weise das Eintreffen von jeglichen Kursprognosen / Kurszielen garantiert. Die Nutzung der Inhalte der Webseite erfolgt auf eigene Gefahr des Nutzers. Das Webangebot richtet sich an Nutzer mit Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland, der Schweiz oder in Österreich. Die Webseite richtet sich nicht an Benutzer, die ihren Wohnsitz in anderen Staaten, als den oben genannten, haben oder aus sonstigen Gründen unter die Vorschriften anderer Staaten fallen. Financial Research & Publication Ltd übernimmt keine Zusicherung und Gewähr dafür, dass sich diese Webseite oder die auf ihr enthaltenen Informationen in Übereinstimmung mit den Gesetzen anderer Staaten, als der Bundesrepublik Deutschland, der Schweiz oder Österreich befindet.

Sämtliche Veröffentlichungen (z.B. Interviews, Artikel, Kurzberichte, Unternehmensvorstellungen, Börsenbriefe, Newsletter, Musterportfolios, charttechnische Einschätzungen usw.) dienen ausschließlich der Information und stellen keine Handelsempfehlungen hinsichtlich des Kaufs oder Verkaufs der besprochenen Instrumente dar. Alle Veröffentlichungen sind nicht mit einer professionellen Finanzanalyse gleichzusetzen, sondern geben lediglich die Meinung des Webseitenbetreibers (und / oder seiner in- oder externen redaktionellen Mitarbeiter oder Geschäftspartner) wider. Bei allen Publikationen handelt es sich um journalistische Beiträge. Der Webseitenbetreiber und die für ihn tätigen Verfasser von allen Webseiteninhalten übernehmen keinerlei Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit der der in den Veröffentlichungen enthaltenen Informationen. Der Webseitenbetreiber und die für ihn tätigen Verfasser sind keine Anlageberater. Gegenstand von publizierten Webseiteninhalte können Aktien von Unternehmen sein, die eine geringe Marktkapitalisierung aufweisen. Gerade bei Firmen mit einer niedrigen Marktkapitalisierung müssen Anleger oft mit einer hohen Volatilität bzw. niedrigen Marktliquidität rechnen. Unsere veröffentlichten Inhalte enthalten oft zukunftsgerichtete Aussagen, d. H. Aussagen oder Diskussionen, die Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Einschätzungen oder Prognosen darstellen, wie dies durch Wörter wie erwartet, mögliche, und geschätzt wird. Daher sollten Sie bei solchen Aussagen mit äußerster Vorsicht vorgehen und eine umfassende Recherche der Informationen zu unseren vorgestellten Unternehmen, die sich in unseren Publikationen befinden, sowie in Bezug auf solche zukunftsgerichteten Aussagen weiter nachforschen. Alle in unseren Veröffentlichungen gemachte zukunftsgerichtete Aussagen sind auf den Zeitraum beschränkt, in dem sie gemacht werden, und wir sind nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, die sich jederzeit ändern können. Kursprognosen bei Finanzinstrumente in unseren Börsenbrief / Newslettern stellen keine Finanzanalyse / Anlageempfehlung dar, sie basieren ausschließlich auf subjektiven, charttechnischen Kursprognosen des Verfassers.

Offenlegung der Interessen: Grundsätzlicher Hinweis auf mögliche Interessenskonflikte gemäß § 34b WpHG sowie der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch - Marktmissbrauchsverordnung -

Eine individuelle Offenlegung zu Wertpapierbeteiligungen des Herausgebers und der Verfasser und/oder der Vergütung des Herausgebers oder der Verfasser durch das mit Veröffentlichungen im Zusammenhang stehende Unternehmen oder Dritte, werden unter der jeweiligen Veröffentlichung ausdrücklich ausgewiesen. Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Der Webseitenbetreiber stellt Gesellschaften Marketing- und Werbedienstleistungen zur Verfügung. Wir werden meist von diesen vorgestellten Firmen (Sponsoren) oder auch von externen Dritten (z.B. von Consultants, die mit den Gesellschaften in Geschäftsbeziehung stehen) für Werbedienstleistungen kompensiert. Hier liegt ein Interessenskonflikt vor. Ferner kann zwischen den hier erwähnten Unternehmen und der Financial Research & Publication Ltd ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag bestehen oder bestanden haben, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt besteht. Da wir zu keinem Zeitpunkt ausschließen können, dass auch andere, Medien, Research- und Börseninformationsdienste die von uns erwähnten Werte im gleichen Zeitraum besprechen, kann es zu einer symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Auch kann nicht ausgeschlossen werden, dass Gesellschaften, die Module zur Steigerung der Marktbekanntheit beim Webseitenbetreiber gebucht haben, nicht auch andere Dienstleister parallel nutzen. Wir werden in der Regel von auf unserer Website von besprochenen Unternehmen (Sponsoren) für Werbe- und Marketingdienstleistungen entschädigt. Wir sind nicht in der Lage, alle von öffentlichen Unternehmen oder deren Management publizierten Daten zu überprüfen. Ausgewählte Unternehmen sind nur profiliert, wir empfehlen keine Aktien zu kaufen oder zu verkaufen. Wir können nicht garantieren, dass alle Informationen korrekt sind und wir können zukunftsgerichtete Aussagen machen, die unsicher und riskant sind.

Financial Research & Publication Ltd oder Mitarbeiter des Unternehmens können jederzeit eigene Aktien der vorgestellten Unternehmen erwerben oder veräußern (z. B. Long- oder Shortpositionen). Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Die daraus eventuell resultierenden Transaktionen können unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Für die Bereitstellung von Informationen (z.B. Fachartikel, Interviews) auf der "Webseite", den Newslettern oder sonstigen Publikationen wird der Webseitenbetreiber von den jeweiligen Unternehmen oder Dritten (sogenannte "third parties") entlohnt. Zu den "third parties" zählen z.B. Investor Relations, Public Relations, Dienstleistungs-Vermittler / Consultants, Broker oder Investoren. Financial Research & Publication Ltd können teilweise direkt oder indirekt für die Vorbereitung und elektronische Verbreitung und für andere Dienstleistungen von den besprochenen Unternehmen oder sogenannter "third parties" mit einer Aufwandsentschädigung in bar und/-oder Aktien bzw. Optionen entlohnt werden. Auch wenn wir jede Analyse und sonstige Inhalte nach bestem Wissen und Gewissen sowie fachmännischen Standards erstellen, raten wir Ihnen, bezüglich Ihrer Anlageentscheidungen noch weitere externe Quellen, wie z.B. Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens, hinzuzuziehen. Informationen und Analysen sind nur für Unterhaltungs-, Informations- und Bildungszwecke vorgesehen. Nichts in einem Artikel, Newsletter, Börsenbrief, Kommentar, Webseiteninhalt, Interview oder andere Inhalte ist oder kann als Anlageberatung oder ein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien ausgelegt werden. Artikel, Interviews zu anderen Inhalten basieren auf öffentlichen Informationen und Gesprächen mit dem Management oder Firmenmitarbeitern. Wir sind nicht in der Lage, alle von öffentlichen Unternehmen oder deren Management freigegebenen Daten zu überprüfen. Vorgestellte Unternehmen werden nur beschrieben, wir empfehlen keine Aktien zum Kauf oder Verkauf. Wir können nicht garantieren, dass alle Informationen korrekt und zuverlässig sind. Die Angaben sind eventuell nicht vollständig oder richtig. Wir machen möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen, die unsicher und riskant sind.

Für die Berichterstattung über das in diesem Artikel besprochene Unternehmen CULT FOOD Science wurden Verfasser und/oder Herausgeber entgeltlich entlohnt. Hierdurch besteht konkret und eindeutig ein Interessenkonflikt. Verfasser / Redakteur / Auftraggeber oder Vermittler halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Aktien, Optionen oder Warrants und können diese Positionen auch jederzeit aufstocken oder verkaufen! Hierdurch besteht konkret und eindeutig ein Interessenkonflikt.

Es kann vorkommen, dass wir Drittanbieter für die elektronische Verbreitung von Nachrichten und Inhalten über unsere Kunden / unsere vorgestellten Unternehmen einbinden. Wir haben jedoch keine Kontrolle über den Inhalt der Informationen, die von unseren vorgestellten Gesellschaften und / oder Drittanbietern veröffentlicht werden, und überprüfen diese nicht. Diese Drittanbieter werden wahrscheinlich dafür entschädigt, dass sie positive Informationen über die Gesellschaften bereitstellen, auch wenn diese von ihnen nicht bekannt gegeben wird.

Impressum:

Financial Research & Publication Ltd

20-22 Wenlock Road

London N1 7GU

England

E-Mail: hello@aktienexplorer.com

Verantwortliche Person: Paul Miller

Tel. 0044 20 3608 1991

Dies war ein Ausschnitt unseres Disclaimers, den kompletten Risikohinweis können Sie hier einsehen:

Enthaltene Werte: CA2302662077