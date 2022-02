Andritz hat von der schweizerisch-russischen Unternehmensgruppe Laboratoire Naturel und ZetTechnology mit Sitz in Kaluga, Russland, den Auftrag zur Lieferung der kompletten Spunlace-Linie erhalten. Die Inbetriebnahme ist für das 2. Quartal 2022 geplant. Die Linie für hohe Kapazitäten wurde für die Verarbeitung verschiedener Faserarten konzipiert - vor allem Fasergemische aus Polyester/Viskose und Baumwolle - und ist für die Produktion hochwertiger Feuchttücher für Privatmarken mit Anwendungen im hygienischen und kosmetischen Bereich bestimmt. Des weiteren setzte Andritz die an Sasia für das Werk Ribeirão, Portugal, gelieferte Reißanlage für Spinnfasern erfolgreich in Betrieb. Der Lieferumfang enthält eine ...

