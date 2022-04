EQS-News: Andritz AG / Schlagwort(e): Stellungnahme

ANDRITZ: Stellungnahme zu Russland



15.04.2022 / 09:43

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



GRAZ, 15. APRIL 2022. Der internationale Technologiekonzern ANDRITZ verurteilt die Invasion in die Ukraine, die zu Verwüstungen der Infrastruktur sowie zum Verlust von Menschenleben geführt haben und unterstützt das ukrainische Volk.



Vor dem Hintergrund der fortgesetzten kriegerischen Handlungen in der Ukraine und der verhängten internationalen Sanktionen hat ANDRITZ alle Neugeschäfte in Russland bis auf weiteres ausgesetzt.



- Ende -



DOWNLOAD PRESSE-INFORMATION

Diese Presse-Information steht unter andritz.com/news-de zum Download zur Verfügung.



FÜR WEITERE INFORMATIONEN KONTAKTIEREN SIE BITTE:

Dr. Michael Buchbauer

Head of Corporate Communications

michael.buchbauer@andritz.com

andritz.com



ANDRITZ-GRUPPE

Der internationale Technologiekonzern ANDRITZ liefert ein breites Portfolio an innovativen Anlagen, Ausrüstungen, Systemen, Serviceleistungen und digitalen Lösungen für verschiedenste Industrien und Endmärkte. In allen seinen vier Geschäftsbereichen - Pulp & Paper, Metals, Hydro und Separation - zählt ANDRITZ zu den Weltmarktführern. Technologieführerschaft, globale Präsenz sowie Nachhaltigkeit sind die wesentlichen Eckpfeiler der auf langfristig profitables Wachstum ausgerichteten Unternehmensstrategie. Der börsennotierte Konzern hat rund 26.800 Beschäftigte und über 280 Standorte in mehr als 40 Ländern.

15.04.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group AG. www.eqs.com