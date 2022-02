In immer mehr Ländern kann der amerikanische Impfstoff-Entwickler Novavax eine Zulassung für das Corona-Vakzin Novaxovid (NVX-CoV2373) verzeichnen. Am Montag gab das Unternehmen bekannt, dass auch Singapur grünes Licht für den proteinbasierten Impfstoff gegeben hat. An der Börse ist die gute Meldung einmal mehr verpufft.Die Gesundheitsbehörde von Singapur (HSA) hat demnach eine vorläufige Zulassung für Nuvaxovid für Personen ab 18 Jahren erteilt. Die Vertriebsgenehmigung basierten auf klinischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...