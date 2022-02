LONDON (dpa-AFX) - Der britische Arbeitsmarkt bleibt auf Erholungskurs. Zwar stagnierte die Arbeitslosenquote im Dezember auf dem Vormonatswert von 4,1 Prozent. Im Quartalsvergleich fiel sie aber um 0,2 Prozentpunkte, wie das Statistikamt ONS am Dienstag in London mitteilte. Die Beschäftigung stieg weiter an, die Zahl der offenen Stellen markierte abermals ein Rekordhoch.

Die Beschäftigungsquote stieg auf Quartalssicht um 0,1 Punkte auf 75,5 Prozent, wie das ONS erklärte. Die Gesamtzahl der Beschäftigten sei auf ein Rekordhoch gestiegen. Auf einen Höchststand stieg mit fast 1,3 Millionen auch die Zahl der offenen Stellen. Vor der Corona-Pandemie lag die Zahl gut eine halbe Million niedriger. Zuletzt habe sich der Zuwachs aber abgeschwächt, relativierten die Statistiker. Den Unternehmen fällt es seit längerem schwer, Arbeitskräfte zu finden. Ein Grund ist die Zurückhaltung der Arbeitnehmer in Branchen, die von der Corona-Pandemie stark betroffen sind.

Das nominale Lohnwachstum bleibt im längeren Vergleich mit 4,3 Prozent (inklusive Boni) beziehungsweise 3,7 Prozent (ohne Boni) kräftig, in realer Betrachtung gehen die Löhne aufgrund der hohen Inflation aber zurück. Die britische Notenbank stemmt sich gegen die hohe Teuerung bereits mit Zinsanhebungen./bgf/jha/