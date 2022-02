Seoul Viosys (KOSDAQ: 092190), ein auf optische Halbleiter spezialisiertes Unternehmen, hat das Ergebnis eines Experiments bekannt gegeben, das bestätigt, dass seine Violeds-Technologie 99,99 der Omikron-Variante (SARS-CoV-2-Variante B.1.1529), die sich auf der ganzen Welt verbreitet hat, in einer Sekunde sterilisiert.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220213005105/de/

Omikron-Virus-Sterilisationstest mit Violeds-Technologie von Seoul Viosys (Grafik: Business Wire)

Seoul Viosys führte den Omikron-Sterilisationstest am Virology Research Institute des Korea University College of Medicine durch, wobei bestätigt wurde, dass das Omikron-Virus, das der Violeds-LED ausgesetzt war, in nur einer Sekunde zu 99,99 sterilisiert wurde.

Seoul Viosys führt seit 2019 verschiedene Sterilisationsexperimente mit seiner Violeds-Technologie durch. Im Juli 2021 wurde in einem gemeinsamen Experiment mit einem Forschungsteam der Korea University bestätigt, dass Violeds die Delta-Variante (SARS-CoV-2 B.1.617.2) in einer Sekunde zu 99,3 sterilisiert (inaktiviert). Das Bio-Forschungsteam von Seoul Viosys veröffentlichte Forschungsdaten, wonach der luftreinigende Sterilisator mit angewandter Violeds-Technologie das Risiko einer durch Luft übertragenen Infektion um ein Dreißigstel senken könnte. Im November 2021 stellte Seoul Viosys 300 kleinen Geschäften, die während der COVID-19-Pandemie kaum ihren Lebensunterhalt verdienen konnten, kostenlose luftreinigende Sterilisatoren zur Verfügung, und laut einer Umfrage unter den Ladenbesitzern wurden in keinem der Geschäfte, in denen diese luftreinigenden Sterilisatoren installiert sind, bestätigte Fälle gefunden.

Darüber hinaus wurden auf der CES im Januar 2022 tragbare Luftreiniger (Modellname: VAC) mit angewandter Violeds-Technologie in Konferenzsälen, Restaurants und Fahrzeugen installiert, und dank dessen trat unter den Führungskräften und Mitarbeitern von Seoul Viosys kein einziger bestätigter Fall auf. Das VAC-Modell kann auf der Website von LEDVANCE erworben werden (https://www.ledvance.com/consumer/products/product-stories/uv-c-disinfection).

Violeds ist eine saubere Technologie, die das Wachstum von Viren und Bakterien mit ultravioletten (UV) LED verhindert, die eine sterilisierende und desodorierende Wirkung haben. Diese Technologie kann nicht nur in Luftreinigern, sondern auch in Klimaanlagen von Gebäuden und Autos angewendet werden, wodurch die Möglichkeit einer Infektion durch Tröpfchen in der Luft verringert und das Raumklima durch die Zirkulation der Innenluft angenehm gehalten wird.

"Angesichts der Ergebnisse dieses Omikron-Tests gehen wir davon aus, dass neu aufkommende COVID-19-Mischvarianten wie Deltakron mit Violeds-Produkten vollständig sterilisiert werden können", sagte ein Mitarbeiter von Seoul Viosys. "Wir werden die Violeds-Technologie weiterhin auf verschiedene Produkte anwenden, um eine Umgebung zu schaffen, in der Menschen zu Hause sowie in Restaurants, Verkehrs- und Mehrzweckeinrichtungen saubere und sichere Luft atmen können."

Er fügte noch hinzu: "Violeds ist eine innovative Sterilisationstechnologie, die wir entwickelt und zum ersten Mal weltweit in die Massenproduktion aufgenommen haben, und niemand kann sie ohne Genehmigung zur Nutzung der Patente von Seoul Viosys, seiner Tochtergesellschaft SETi in den USA und NS (Nitride Semiconductor), einem strategischen Partner in Japan, produzieren."

Über Seoul Viosys

Seoul Viosys ist ein Komplettanbieter für UV-LED, VCSEL (Vertical Cavity Surface Emitting Laser), die Lichtquelle der nächsten Generation für 3D-Sensoren und -Laser, und ein Einzelpixel-RGB-"Micro-Clean-Pixel" für Displays. Das 2002 als Tochterunternehmen von Seoul Semiconductor gegründete Unternehmen ist die Nummer 1 in der UV-LED-Industrie (LEDinside, 2019). Seoul Viosys verfügt über ein umfangreiches UV-LED-Portfolio mit allen Wellenlängen (200 nm bis 1600 nm), einschließlich ultravioletter Strahlen (UV), sichtbarer Strahlen und Infrarotstrahlen. Das Unternehmen hält mehr als 4000 Patente im Zusammenhang mit UV-LED-Technologie. Violeds, die prominenteste UV-LED-Technologie des Unternehmens, bietet einer Vielzahl von Branchen optimale Lösungen für starke Sterilisation und Desinfektion (UVC), Hautregeneration (UVB), Wasser-/Luftaufbereitung und effektive Kultivierung für den Gartenbau. 2018 erwarb Seoul Viosys den führenden Optoelektronik-Spezialisten RayCan, um die fortschrittliche VCSEL-Technologie hinzuzufügen, welche die Gesichtserkennung von Smartphones und autonomes Fahren unterstützt, und hat mit der Massenproduktion begonnen. Im Januar 2020 wurde ein durchschlagendes "Micro Clean Pixel" eingeführt, welches das Potenzial hat, den Display-Markt grundlegend zu verändern. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.seoulviosys.com/en/.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220213005105/de/

Contacts:

Ansprechpartner Medien:

Seoul Semiconductor Co., Ltd.

Jinseop Jung

Tel.: +82 70 4391 8555

E-Mail: jjs8732@seoulsemicon.com