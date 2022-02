Hannover (www.anleihencheck.de) - Die wachsenden Spannungen im Konflikt zwischen Russland und der Ukraine haben den Markt für deutsche Staatsanleihen zum Wochenauftakt begünstigt, so die Analysten der Nord LB.Trotz hoher Nervosität der Anleger hätten die Kurse von US-Staatsanleihen am Montag leicht nachgegeben. Marktteilnehmer hätten sich bereits in der letzten Woche bei den als vermeintlich sicher geltenden Papieren vorsichtig präsentiert. Die Rendite für die zehnjährigen Staatspapiere habe in der vergangenen Woche mit 2,06% den höchsten Stand seit Mitte 2019 markiert. Aktuell sei sie auf 1,98% gefallen. ...

