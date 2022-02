Die Anleger haben derzeit viel zu verarbeiten. Die Lage in der Ukraine ist immer angespannter, was Auswirkungen auf den Ölpreis hat. Am Montag kletterte der Ölpreis auf den höchsten Stand seit sieben Jahren. Setzt sich der Trend fort, hätte das gravierende Folgen für die Geldwertentwicklung - und für die Aktienkurse.Nach Berechnungen von Bloomberg würde ein Anstieg des Rohölpreises von etwa 70 Dollar Ende 2021 auf 100 Dollar bis Ende Februar die Inflation in den USA und in Europa in der zweiten ...

