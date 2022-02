DJ ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Japans Wirtschaft erholt sich im vierten Quartal

Die japanische Wirtschaft hat im Quartal von Oktober bis Dezember wieder ein Wachstum ausgewiesen. Das Bruttoinlandsprodukt der drittgrößten Volkswirtschaft der Welt stieg um 1,3 Prozent im Vergleich zum Vorquartal. Auf annualisierter Basis legte es um 5,4 Prozent zu. Im laufenden Quartal könnte ein Anstieg der Corona-Fälle das Wachstum allerdings wieder dämpfen. Das Wachstum war zu einem großen Teil auf private Ausgaben zurückzuführen, die um 2,7 Prozent zum Vorquartal stiegen.

Lindner für vorzeitiges EEG-Ende - aber gegen temporäre Steuersenkungen

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat erneut eine vorzeitige Abschaffung der EEG-Umlage in Aussicht gestellt, weiter gehenden temporären Steuererleichterungen für mittelständische Unternehmen etwa durch Senkungen von Mehrwert- oder Stromsteuer aber eine Absage erteilt. "Wir werden, das muss man leider sagen, gegen die jetzt steigenden Energiepreise nicht staatlich ansubventionieren können", sagte Lindner beim Tag des deutschen Mittelstands des Bundesverbandes mittelständische Wirtschaft (BVMW). "Bei temporären Steuerentlastungen im Umsatzbereich bin ich skeptisch", hob er hervor.

Selenskyj ruft "Tag der Einheit" aus

Angesichts der wachsenden Furcht vor einem möglichen russischen Einmarsch hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj den Mittwoch zum "Tag der Einheit" erklärt. "Sie sagen uns, dass der 16. Februar der Tag der Invasion sein wird. Wir werden diesen Tag zum Tag der Einheit machen", sagte Selenskyj. Er habe einen entsprechenden Erlass unterzeichnet. Der ukrainische Präsident rief die Bürger auf, am Mittwoch die Nationalflagge aufzuhängen.

Biden und Johnson: Noch "Zeitfenster für Diplomatie" in Ukraine-Konflikt

Trotz der Warnungen vor einem bevorstehenden russischen Einmarsch in die Ukraine halten die USA und Großbritannien eine diplomatische Lösung des Konflikts weiterhin für möglich. Der britische Premierminister Boris Johnson und US-Präsident Joe Biden seien sich einig gewesen, "dass es noch ein entscheidendes Zeitfenster für die Diplomatie gebe", sagte ein britischer Regierungssprecher nach einem Telefonat Johnsons mit Biden.

USA ziehen weitere finanzielle Hilfen an die Ukraine in Betracht

Die USA ziehen eine Kreditgarantie in Höhe einer Milliarde Dollar (880 Millionen Euro) an die Ukraine im Konflikt mit Russland in Erwägung. Die stellvertretende Pressesprecherin des Weißen Hauses, Karine Jean-Pierre, sagte, dass die Kreditgarantie "etwas ist, das wir als Teil der zusätzlichen makroökonomischen Unterstützung in Betracht ziehen". Ziel sei, "der ukrainischen Wirtschaft unter dem Druck der militärischen Aufrüstung Russlands zu helfen".

Trumps Wirtschaftsprüfer trennen sich von dessen Unternehmen

Donald Trumps langjährige Wirtschaftsprüfer haben sich von dem ehemaligen US-Präsidenten als Kunden getrennt. Sie erklärten, dass die Jahresabschlüsse der Trump Organization über fast ein gesamtes Jahrzehnt unzuverlässig sind, wie aus Gerichtsdokumenten hervorgeht. Die Generalstaatsanwältin des Bundesstaates New York, Letitia James, hatte das Schreiben der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Mazars vor Gericht enthüllt, um die Richter dazu zu bringen, Trump zu einer Aussage in dem Ermittlungsverfahren wegen Steuerhinterziehung zu zwingen.

+++ Konjunkturdaten +++

GB/Durchschnittslöhne 3 Mon Dez PROGNOSE: +3,6%

GB/Durchschnittslöhne 3 Mon per Nov revidiert auf +3,8%

GB/Anträge auf Arbeitslosengeld Jan -31.900

Indonesien Exporte Jan 19,16 Mrd USD

Indonesien Importe Jan 18,23 Mrd USD

Indonesien Handelsbilanz Jan Überschuss 0,93 Mrd USD (PROG Überschuss 0,45 Mrd USD)

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

February 15, 2022 03:00 ET (08:00 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.