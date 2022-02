Die Aktie von BioNTech steht erneut unter Druck. Am Montag war das Papier mit einem Minus von fast zehn Prozent auf 154,53 Dollar aus dem US-Handel gegangen. Und auch in Deutschland startet das Papier am Dienstag erneut leicht im Minus. Auf der Handelsplattform Tradegate geht es am frühen Morgen erneut 0,7 Prozent nach unten.Die Aktie belasten mehrere Faktoren. Zum einen führen die durch die Omikron-Variante ausgelösten meist sehr milden Krankheitsverläufe zu einer Aufhebung vieler Maßnahmen. Auch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...