Es folgt der Börsen-Ticker zu wichtigen Kursbewegungen an den internationalen Finanzmärkten und ihren Ursachen:. 09.35 Uhr - Nach dem Ausverkauf in der vergangenen Woche gewinnt die russische Währung weiter an Boden. Im Gegenzug gibt der Dollar 1,2 Prozent auf 75,81 Rubel nach. Der Euro verbilligt sich ebenfalls um rund ein Prozent auf 85,80 Rubel. Die Angst vor einem Einmarsch Russlands in die Ukraine flaute Experten zufolge am Markt etwas ab.

