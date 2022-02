Welche Investments stehen aktuell im Schaufenster? Was bewegt die Märkte? Welche Unternehmen und Köpfe machen Kurse und welcher Handlungsbedarf ergibt sich daraus für Ihr Depot? In unserem Marktkompass beschäftigen wir uns heute unter anderem mit den folgenden Themen: Vier-Augen-Gespräch zwischen Putin und Scholz ++ Intel plant offenbar Akquisition ++ Rivian: Was läuft da mit George Soros?

> MÄRKTE & KURSE | Die Angst vor dem Ausbruch eines offenen militärischen Konflikts zwischen Russland und der Ukraine hat am Montag die US-Börsen belastet. Russische Signale für eine Gesprächsbereitschaft konnten bei Investoren und Anlegern nicht wirklich für Erleichterung sorgen. US-Außenminister Anthony Blinken kündigte unterdessen die Schließung der Botschaft in der ukrainischen Hauptstadt Kiew an, während sich heute Bundeskanzler Olaf Scholz in Moskau für ein Vier-Augen-Gespräch mit Wladimir Putin trifft. Auch die Sorgen über eine weitere Verschärfung der US-Geldpolitik belastete erneut die Stimmung. Der Dow Jones schloss 0,5 % im Minus bei 34.566 Punkten. Der S&P 500 verlor 0,38 % auf 4.401 Punkte, während der Nasdaq 100 um 0,10 % auf 14.268 Punkte zulegte. Für den Dax dürfte heute wieder ein Test der wichtigen Unterstützung bei 15.000 Punkten anstehen. Der deutsche Leitindex eröffnete den Handel mit einem Minus von 0,24 % bei 15.077 Punkten. Im weiteren Verlauf des frühen Handels arbeitet sich der Dax aber schnell in die Gewinnzone zurück (+ 0,3 %).

Bei Intel gab es Gerüchte über eine mögliche Akquisition.

