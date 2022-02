Am Aktienmarkt ist die Stimmung für den MDAX zur Stunde freundlich. Aktuell liegt der Index mit 1,31 Prozent im Plus. Am Aktienmarkt ist grün gegenwärtig die dominierende Farbe. Der MDAX legte leicht um 1,31 Prozent zu. Der Auswahlindex verbessert sich auf 33.163 Punkte. AUTO1 Group: /auto1_group-aktie: an der MDAX-Spitze Angeführt wird die Indexrangliste derzeit von den Wertpapieren der AUTO1 Group, ThyssenKrupp: /thyssenkrupp-aktie und Carl Zeiss Meditec: /carl_zeiss_meditec-aktie.

Den vollständigen Artikel lesen ...