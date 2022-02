Taipeh (ots/PRNewswire) -Infortrend® Technology, Inc. (https://www.infortrend.com/de/home?utm_source=DE20220215&utm_medium=PRnewswire&utm_campaign=20220215PR&utm_content=001) (TWSE: 2495), der branchenführende Anbieter von Speicherlösungen für Unternehmen, unterstützt Schulen beim Online-Lernen und bei der Datensicherung mit EonStor GS Enterprise Unified Storage (https://www.infortrend.com/de/products/gs?utm_source=DE20220215&utm_medium=PRnewswire&utm_campaign=20220215PR&utm_content=002). Die Lösung bietet stabile, unterbrechungsfreie Dienste für mehrere Nutzer bei gleichzeitigem Zugriff während des Online-Unterrichts und gewährleistet damit die langfristige Speicherung großer Mengen digitaler Lehrmaterialien.Viele Bildungseinrichtungen sind inzwischen zu einem Fernlernmodell übergegangen. Dadurch konnte das Lernen trotz der anhaltenden Unterbrechung fortgesetzt werden. Auf der anderen Seite wurden die IT-Infrastrukturen erheblich belastet, so dass die Einrichtungen in eine angemessene On-Premise-Speicherung investieren mussten. Um den normalen Online-Lernbetrieb zu gewährleisten, sollten Speicherlösungen die Leistungsanforderungen während der Zeit des Fernzugriffs und des gleichzeitigen Zugriffs mehrerer Nutzer erfüllen, die Kapazität nach Bedarf skalieren und eine sichere Datensicherung für die schnell wachsende Menge und Art von Dateien bieten.EonStor GS Unified Storage bietet eine umfassende Lösung für schulische Online-Lernanwendungen, die es Bildungseinrichtungen ermöglicht, qualitativ hochwertige Bildungsdienste für Online-Lernende anzubieten. Die hohe sequentielle Bandbreite von 11 GB/s erfüllt die Anforderungen an den Datenzugriff mit stabiler Parallelität und garantiert, dass alle Studenten gleichzeitig ununterbrochenen und schnellen Zugriff auf alle Arten von Kursinhalten erhalten. Ein einziger GS unterstützt bis zu 896 Festplatten und bietet eine Kapazität von mehr als 14 PB. Wenn die Menge der Kursmaterialien und Online-Kurse zunimmt, kann GS horizontal auf bis zu 4 Knoten skaliert werden, was eine lineare Erweiterung der Leistung und Kapazität ermöglicht. Um E-Learning-Materialien umfassend zu schützen, unterstützt GS sowohl lokale als auch Remote-Datensicherungsfunktionen."EonStor GS bietet eine reibungslose Benutzererfahrung für den gleichzeitigen Zugriff mehrerer Benutzer auf Online-Lernanwendungen. Es bietet die erforderliche Skalierbarkeit und Flexibilität für die Verwaltung und den Zugriff auf große Datenmengen, zu denen Bildungsanbieter und Studenten beitragen", so Frank Lee, Senior Director of Product Planning.Erfahren Sie mehr über EonStor GS (https://www.infortrend.com/de/products/gs?utm_source=DE20220215&utm_medium=PRnewswire&utm_campaign=20220215PR&utm_content=002)Über InfortrendInfortrend (TWSE: 2495) ist seit 1993 ein führender Anbieter von äußerst leistungsfähigen, vernetzten Speicherlösungen. Die Lösungen des Unternehmens basieren auf hoher technologischer und systemtechnischer Expertise mit Fokus auf Qualität, Zuverlässigkeit und Mehrwert. Das breite Storage-Lösungsportfolio kann branchen übergreifend eingesetzt werden und wird selbst anspruchsvollsten Anforderungen gerecht. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infortrend.com.Infortrend® und EonStor® sind Marken oder eingetragene Marken von Infortrend Technology, Inc. andere Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.Pressekontakt:Hannah Chen,+886-2-2226-0126 #8557,Hannah.Chen@infortrend.comOriginal-Content von: Infortrend Technology, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/113061/5146852