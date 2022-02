Kleine Überraschung bei Apple: Der Hersteller bietet neuerdings auch in Deutschland sogenannte refurbished iPhones an. Damit erweitert der Hersteller sein Portfolio an generalüberholten Geräten, das bisher aus Macs und iPads bestand, um eine wichtige Kategorie. Schon seit 2016 bietet Apple in den USA iPhones über seinen Refurbished-Store an. Auf der Apple-Website ist der Shop für umfangreich wiederhergestellte Gebrauchtgeräte ein wenig versteckt, gilt aber bei manchen als Geheimtipp. Denn dort bietet Apple auch teils aktuelle Geräte wie Macbook Air mit M1-Chip um mehrere hundert Euro günstiger an. Das gilt nun auch für iPhones. Refurbished iPhones ...

Den vollständigen Artikel lesen ...