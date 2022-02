In der Nacht zum Dienstag profitierte der Goldpreis von der Zuspitzung im Ukraine-Konflikt mit einem deutlichen Aufschlag. Vorsichtige Entspannungssignale aus Russland sorgen wiederum für einen Gold-Knick abwärts. Doch das Edelmetall bleibt auch in Zeiten steigender Inflation interessant für viele Anleger.Gold sei derzeit als sicherer Hafen stark gefragt, heißt es in einem Marktkommentar der Commerzbank ...

Den vollständigen Artikel lesen ...