Metzler Asset Management kombiniert für den 2015 aufgelegten Publikumsfonds die Expertise des stiltreuen und aktiven Stock-Pickings mit einem überzeugenden Nachhaltigkeitsansatz und erfüllt so die Anforderungen von Stiftungen.Wanted: Starkes DividendenwachstumDividendentitel zählen zu den Evergreens bei Investoren wie Stiftungen, denn die möglichst verlässliche Ausschüttung ist als Basiseinkommen beliebt. Darüber hinaus gilt die Dividende als Kurspuffer, falls das Hauptziel auf dem Vermögenserhalt abzielt. Metzler adressiert das Thema im Fonds (ISIN: IE00BYY02855) eindeutig aus der Einkommensperspektive, und damit landet der Fonds auf dem Radar von Stiftungen. Die Titelauswahl könnte klassischer nicht vorgenommen werden: Der bottom-up-Ansatz ergründet die Qualität eines Geschäftsmodells und analysiert die finanzielle und bilanzielle Lage eines Kandidaten. Die Bewertung erfolgt top-down im Kontext der volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen und unter Einbeziehungen wichtiger Investment-Trends. Wesentliches Ziel ist es jene Unternehmen zu selektieren, deren Dividendenwachstum in Zukunft am stärksten steigen wird. Über den gesamten Investmentprozess hinweg integriert das Portfoliomanagement Nachhaltigkeitsaspekte, um substanzielle Verluste infolge von Reputationseinbußen möglichst zu minimieren und die Performance durch zusätzlich ermittele Alphaquellen zu steigern.

