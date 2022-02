Die Handelsspanne in der Grand City Properties-Aktie verläuft zwischen grob 18,50 und auf der Oberseite 24,20 Euro und hält bereits seit Mitte 2018 an. Im abgelaufenen Jahr wurde im Bereich der oberen Begrenzung ein Doppelhoch etabliert, folglich kam es zu einem Trendwechsel und Abschlägen auf 18,70 Euro zu Beginn dieses Jahres. Dort läuft nun seit einigen Tagen eine Stabilisierungsphase ab, an dem ...

