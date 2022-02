Wichtige Punkte Tesla Motors, Velo3D und SeaLimited standen am Freitag alle auf der Einkaufsliste von Ark Invest. Velo3D und SeaLimited verzeichnen dreistellige Zuwächse, aber ihre Aktien haben mehr als die Hälfte des Höchstwertes vom letzten Jahr eingebüßt. Ark Invest hat Tesla Motors in der zweiten Hälfte des letzten Jahres verkauft, aber in den letzten zwei Wochen hat sie ihre größte Position aufgestockt. Die Wachstumsaktien geben ein Lebenszeichen von sich und das sind gute Nachrichten für Cathie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...