In 3 Sätzen Das Abrutschen im Technologiesektor könnte sich für langfristig orientierte Anleger in eine Kaufgelegenheit verwandeln. Sea Limited ist ein Gaming-, E-Commerce- und Fintech-Unternehmen, das rasch eine globale Präsenz aufbaut. Upstart könnte die Art und Weise, wie Finanzinstitute potenzielle Kreditgeber bewerten, neu definieren. Der jüngste Rückgang bei den Wachstumswerten hat in den Portfolios vieler Anleger eher zu einer Verpuffung als zu einem Aufschwung geführt. Viele ehemals starke ...

Den vollständigen Artikel lesen ...