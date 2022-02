HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Vestas von 220 auf 190 dänische Kronen gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Ausblick des Windkraftunternehmens für das erste Halbjahr bleibe eine Herausforderung, schrieb Analyst Henry Tarr in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Gestiegene Kosten und die Lieferkettenprobleme dürften weiterhin belasten. In diesem Jahr sollten die Margen aber ihre Tiefs markieren. Die fundamentale Lage habe sich in den vergangenen beiden Jahren unterdessen insgesamt verbessert./mf/gl



ISIN: DK0061539921

