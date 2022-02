In der Vorwoche hatte der Essenslieferdienst Anleger mit einem düsteren Ausblick erschreckt und den Kurs in schwere Turbulenzen gebracht, bei 40 Euro könnte die Aktie aber vorerst ihren Boden gefunden haben. Die Credit Suisse schrieb am Dienstag, der Kurseinbruch um mehr als 40 Prozent binnen weniger Tage sei übertrieben - und hielt an ihrem positiven "Outperform"-Votum fest. Zudem dürfte ein Insider-Kauf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...