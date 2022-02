Vernehmlicher Jubel ist heute bei allen CureVac-Aktionären zu hören. Schließlich liegt die Aktie aktuell mit rund fünf Prozent im Plus. Nach diesem Anstieg kostet das Papier nun 15,37 EUR. Sehen wir hier nun den Auftakt zu einer Rallye?

Kursverlauf von CureVac der letzten drei Monate.

Die Bäume für die Bullen wachsen auch nach dieser Rallye nicht in den Himmel. Denn eine wichtige Unterstützung ist immer noch in Schlagdistanz. Dieses wichtige Tief wurde bei 14,50 EUR markiert. Anleger sollten sich also anschnallen, denn er dürfte in den nächsten Tagen hoch her gehen.

Investoren, die für CureVac bullish eingestellt sind, warten auf den Ausbruch. ...

