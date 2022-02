Linz (www.anleihencheck.de) - Die Tschechische Krone (CZK) profitierte von den jüngsten beiden Zinserhöhungen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Vor allem jene im Dezember sei mit 100 Basispunkten überraschend hoch ausgefallen und habe eine Abwärtsbewegung in EUR/CZK eingeläutet, welche bei EUR/CZK 24,084 Anfang Februar ihren bisherigen Tiefststand erreicht habe. Trotz dieses geldpolitischen Zugangs der Tschechischen Zentralbanker habe die Inflation auf 9,9 Prozent ansteigen können. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...