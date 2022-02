Munsbach (www.fondscheck.de) - Der Ethna-AKTIV (ISIN LU0136412771/ WKN 764930) feiert sein zwanzigjähriges Jubiläum, so die Experten von ETHENEA.Luca Pesarini und Arnoldo Valsangiacomo, die Firmengründer von ETHENEA, hätten im Jahr 2002 ihren ersten eigenen Fonds aufgelegt. Zuvor seien die beiden für verschiedene namhafte Adressen in der Finanzbranche tätig gewesen. Der von ihnen aufgelegte Ethna-AKTIV sei mit seinem Multi-Asset-Ansatz in Deutschland damals revolutionär gewesen und habe zu einem Pionier auf diesem Gebiet avanciert. Ursprünglich als "Friends and Family"-Fonds gedacht habe die erfolgreiche Performance des Ethna-AKTIV dazu geführt, dass der Fonds auch das Interesse anderer Anleger auf sich gezogen habe. Pesarini und Valsangiacomo hätten den Ethna-AKTIV geöffnet und zudem sukzessiv zwei weitere Multi-Asset-Fonds aufgelegt - den rentenfokussierten Ethna-DEFENSIV (ISIN LU0279509904/ WKN A0LF5Y, A; ISIN LU0279509144/ WKN A0LF5X, T) im Jahre 2007 und den aktienfokussierten Ethna-DYNAMISCH (ISIN LU0455734433/ WKN A0YBKY) im Jahre 2009. ...

