New York City hat weitere 60 Elektrobusse bestellt. Der Auftrag geht an den Hersteller New Flyer of America, der zuvor bereits 15 E-Busse nach NYC geliefert hatte. Die Fahrzeuge sollen dazu beitragen, den CO2-Fußabdruck der Metropole zu senken. Bei den neuen Bussen handelt es sich um 60 Batterie-elektrische Xcelsior Charge NG mit rund 12 Metern Länge und 525 kWh Batteriekapazität. Damit handelt es ...

