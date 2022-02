Das Metaverse wurde 2021 zu einem beliebten Schlagwort. Jack Neele und Richard Speetjens vom niederländischen Asset Manager Robeco nehmen sich des Themas an. Denn jenseits des Hypes um dieses Konzept spiegeln sich darin laut den beiden Portfoliomanagern der Robeco Global Consumer Trends-Strategie mehrere strukturelle Trends, die an den Schnittstellen zwischen dem Internet der Dinge, den sozialen Medien und der mobilen Computernutzung aufkommen. "Das Metaverse befindet sich noch in einem frühen Stadium und verlangt deshalb von Investoren eine vorsichtige Herangehensweise", so Neele. Allerdings rechnen die Robeco-Experten in den nächsten Jahren mit deutlich ...

