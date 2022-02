DGAP-News: coinIX GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Kryptowährung / Blockchain

Hamburg, 15. Februar 2022 - Die auf Blockchain und Krypto-Investitionen spezialisierte Beteiligungsgesellschaft coinIX GmbH & Co. KGaA ("coinIX") startet am Mittwoch, 16. Februar 2022 im Rahmen der beschlossenen Kapitalerhöhung mit dem öffentlichen Angebot. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") hat den Prospekt der coinIX für das öffentliche Angebot von 2.870.496 neuen, auf den Inhaber lautenden nennwertlosen Stückaktien (Stammaktien, ISIN DE000A3MQDE9 / WKN A3MQDE), die im Wege einer Bezugsrechtskapitalerhöhung gegen Bareinlage begeben werden, gebilligt. Der Prospekt ist zusammen mit weiteren Unterlagen und Informationen unter www.coinix.capital/kapitalerhoehung abrufbar und kann darüber hinaus direkt von der Gesellschaft kostenlos bezogen werden. Interessierten Anlegern bietet sich die Möglichkeit, im Zeitraum vom 16. Februar 2022 00:00 Uhr bis zum 8. März 12:00 Uhr Aktien zum Bezugspreis von EUR 5,00 über die Zeichnungsbox der Börse Düsseldorf zu zeichnen. Nähere Informationen zur Nutzung der Zeichnungsbox können ebenfalls unter www.coinix.capital/kapitalerhoehung abgerufen werden. Bestehende Aktionäre können ihre Bezugsrechte in der Zeit vom 16. Februar 2022 00:00 Uhr bis zum 2. März 24:00 ausüben. Für jede alte Aktie kann dabei eine Neue Aktie zum Bezugspreis von EUR 5,00 bezogen werden. Darüber hinaus bietet coinIX ihren Aktionären die Möglichkeit des Überbezugs an. Mit dem Erlös aus der Kapitalerhöhung will die coinIX ihr erfolgreiches Wachstum fortsetzen und die sich aktuell bietenden, vielversprechenden Investitionsmöglichkeiten nutzen. Susanne Fromm, CEO, erläutert: "Der Ausbau unseres Teams, unserer Prozesse und Netzwerke seit der letzten Kapitalerhöhung haben sich ausgezahlt. Wir konnten über zwanzig Investitionen in Startups und frühe Tokenprojekte tätigen. Darunter auch etliche in aufstrebenden Bereichen, wie NFT-Infrastruktur. Unsere Pipeline ist voll und wir möchten unseren Wachstumskurs mit Mitteln aus einer weiteren Kapitalerhöhung nun fortsetzen." Mit Blick auf die Rahmendaten der Kapitalerhöhung zeigt sich Felix Krekel, CFO, zuversichtlich: "Es ist immer schwierig, Zeitpunkt und Preis einer Kapitalmaßnahme festzulegen. Für die noch junge und volatile Krypto- und Blockchain-Assetklasse gilt das im Besonderen. Vom langfristigen Potential der Blockchain-Technologie sind wir überzeugt. Nach dem Rückgang der Kurse sehen wir in der laufenden Bodenbildung zusätzlich einen günstigen Einstiegszeitpunkt. Über unsere Aktie investieren Anleger in ein breit diversifiziertes Blockchain-Innovations-Portfolio und erhalten so Zugang zu frühphasigen Beteiligungen an Tokenprojekten und Startups." Im Rahmen einer Online Präsentation wird das Management am Donnerstag 24. Februar 2022 um 11:00 auf das aktuelle Marktumfeld eingehen, einzelne Portfolio-Investitionen vorstellen und Fragen beantworten. Interessierte Anleger können sich hier anmelden oder über www.coinix.capital/kapitalerhoehung.



