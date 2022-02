DGAP-Ad-hoc: Coreo AG / Schlagwort(e): Personalie

Veränderungen im Vorstand der Coreo AG



15.02.2022 / 12:48 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Frankfurt am Main - 15. Februar 2022 - Coreo AG (WKN: A0B9VV): Marin N. Marinov, CEO der Coreo AG, hat den Aufsichtsrat darüber informiert, dass er nicht mehr für eine weitere Vorstandsperiode zur Verfügung stehen wird, um sich zukünftig anderen Aufgaben außerhalb der Coreo zu widmen. In seiner heutigen Sitzung haben der Aufsichtsrat der Coreo AG und deren Alleinvorstand Marin N. Marinov daher einvernehmlich die vorzeitige Beendigung seines ursprünglich bis zum 31.12.2022 laufenden Vorstandsvertrags vereinbart. CEO Marin N. Marinov wird seine Vorstandstätigkeit sowie alle in Tochter- und Beteiligungsgesellschaften der Coreo AG ausgeübten Geschäftsführungsmandate zum 28. Februar 2022 niederlegen. Der gesamte Aufsichtsrat der Coreo AG dankt Herrn Marinov für sein außerordentliches Engagement beim Aufbau der heutigen Coreo. Der Aufsichtsrat hat heute des Weiteren beschlossen, Herrn Dennis Gothan mit Wirkung zum 01.03.2022 zum neuen Vorstand der Coreo AG zu bestellen. Die Bestellung erfolgt zunächst bis zum 31.12.2024. Des Weiteren soll der Vorstand um einen Finanzvorstand auf dann insgesamt zwei Mitglieder erweitert werden. Der Aufsichtsrat ist tätig, um diese Position kurzfristig zu besetzen. Ende der Ad-hoc-Mitteilung

