FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Vossloh vor Zahlen für 20211 von 55 auf 54 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Insgesamt dürfte es bei dem Verkehrs- und Schienentechnologiekonzern recht gut gelaufen sein, schrieb Analyst Lars Vom-Cleff in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Allerdings dürften auch höhere Kosten gerade für Stahl Spuren hinterlassen. Daher senkte er Experte seine Prognose für die operative Gewinnmarge 2021 und 2022 etwas./mis/ngu



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.02.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.02.2022 / 12:17 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007667107

