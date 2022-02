FRANKFURT (dpa-AFX) - Symrise -Aktien haben ihre Gewinne am Dienstagmittag ausgebaut. Zuletzt stiegen sie um 1,43 Prozent auf 102,70 Euro. Damit knüpften sie an ihren Stabilisierungsversuch vom Vortag an. Im bisherigen Jahresverlauf hatten sie in der Spitze rund ein Viertel ihres Wertes eingebüßt. Der jahrelange, steile Aufwärtstrend ist aber trotz der jüngsten Korrektur intakt.

In der Einladung zur Bilanzpressekonferenz am 1. März schrieb der Hersteller von Duftstoffen und Aromen am Dienstagmittag, zufrieden zurückzublicken: "Wir haben Umsatz und Ertrag kräftig gesteigert."

Konzernchef Heinz-Jürgen Bertram hatte Ende Oktober die Jahresprognose für das Umsatzwachstum aus eigener Kraft - also Übernahmen und Wechselkurseffekte ausgeklammert - auf um die 9 Prozent angehoben. Vom Umsatz sollten mehr als 21 Prozent als Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen übrig bleiben.

Analysten erwarten aktuell für das vergangene Jahr einen Umsatz von 3,8 Milliarden Euro, rund 8 Prozent mehr als 2020. Darin sind allerdings negative Wechselkurseffekte sowie positive Effekte von Übernahmen enthalten./mis/jha/