(shareribs.com) London 15.02.2022 - Der Preis für die Feinunze Gold bewegt sich am Dienstag leicht nach unten. Die Berichte Russlands zu den Truppenbewegungen werden von den Investoren dankbar angenommen. In den vergangenen Tagen haben die Spannungen an der ukrainischen Grenze nicht nur dazu beigetragen, dass der Ölpreis auf das höchste Niveau seit sieben Jahren kletterte. Der Goldpreis lag so hoch, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...