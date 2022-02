DGAP-News: NanoRepro AG / Schlagwort(e): Studie

NanoRepro AG: NanoRepro AG: Vergleichende Studie von renommierter Universität abgeschlossen. Viromed / NanoRepro detektiert Omikron



15.02.2022 / 13:39

NanoRepro AG: Vergleichende Studie von renommierter Universität abgeschlossen. Viromed / NanoRepro detektiert Omikron



Marburg, 15. Februar: Die von der NanoRepro AG angekündigte Studie der Universität Jena ist abgeschlossen. Es wurde eine vergleichende Evaluierung des Viromed / NanoRepro SARS-CoV-2- Antigen-Schnelltests mit anderen Schnelltests bzgl. der Erkennung von Omikron durchgeführt. Die Ergebnisse am Beispiel des getesteten Schnelltests von Viromed / NanoRepro zeigen, dass alle Proben eine gute Sensitivität in den Ct-Bereichen bis 20 erreichen und Omikron erkennen. Folgende Tests wurden wissenschaftlich untersucht: - Viromed Nano Repro LFA - Beijing Hotgen Biotech Co., Ltd. Hotgen Coronavirus (2019-nCoV)-Antigen test (HOTGEN) - Jiangsu Changfeng Medical Industry Co., Ltd. / nal von minden GmbH NADAL Covid-19 Ag Test (NADAL) - Siemens healthineers CLINITEST Rapid COVID19 Antigen self-test (CLINITEST) - MEDsan SARS-CoV-2Ag Duo Home (MEDSAN) - Roche SD Biosensor Inc. SARS-CoV-2 Antigen Self Test Nasal (ROCHE), Je höher der Ct-Wert, desto niedriger ist die Viruskonzentration in der untersuchten Probe. Bei SARS-CoV-2 weisen Ct-Werte größer als 30 auf eine niedrige, Ct-Werte größer als 35 auf eine sehr niedrige Viruskonzentration in der Probe hin. Die Ergebnisse am Beispiel des getesteten Schnelltests von Viromed / NanoRepro zeigen, dass alle Proben eine gute Sensitivität in den Ct-Bereichen bis 20 erreichen und Omikron erkennen.

Bei einem Ct-Wert zwischen 20 - 25 wurde eine geringere Sensitivität erreicht. Die Schnelltests der anderen Hersteller waren mit diesen Ergebnissen vergleichbar (NADAL) oder schnitten differentiell unterschiedlich, aber insgesamt schlechter ab (CLINITEST, MEDsan, ROCHE, HOTGENE) als Viromed / NanoRepro. Auch Prof. Dr. Oliver Keppler, Virologe an der Ludwig-Maximilians-Universität in München, hält die Studie für bemerkenswert. Die Ergebnisse der Studie lassen sich dahingehend interpretieren, dass die getesteten Schnelltests zur Diagnostik von Patienten mit einer akuten und frühen COVID-assoziierbaren Symptomatik geeignet sind, was effektiv helfen kann, das unkontrollierte Ausbreiten der Omikron Welle zu stoppen. Es zeigt aber auch ganz deutlich, dass Schnelltests Grenzen haben und Personen ab einem CT - Wert von 22 nicht mehr oder kaum noch detektieren können. Herr Prof. Dr. Keppler hatte in einem Gespräch mit uns eine sehr zutreffende Aussage gemacht: "Die guten Tests sind die Einäugigen unter den Blinden". Erstaunlich sei noch zu erwähnen, dass mehrere wissenschaftliche Studien bestätigen, dass extrem marktgängige Tests, die im Lowprice-Segment angesiedelt sind, tatsächlich nicht geeignet sind, selbst hochinfektiöse Personen mit Omikron zu diagnostizieren. Dass der Viromed / NanoRepro Schnelltest zu den wenigen tauglichen Schnelltests gehört, ist nun wissenschaftlich bewiesen LINK: https://www.nanorepro.com/media/pdf/Evaluierung_Studie_Schnelltests.pdf Über die NanoRepro AG Die in Marburg an der Lahn ansässige NanoRepro AG ist als Schnelldiagnostik-Hersteller vorwiegend in der gesundheitlichen Planung und Vorsorge tätig. Das börsennotierte Unternehmen setzt auf einen schnellwachsenden Markt, der durch das zunehmende Gesundheitsbewusstsein der Bevölkerung geprägt ist und in den kommenden Jahren weiter an Bedeutung gewinnen wird. Das Unternehmen gehört zu den Innovationsführern im Bereich Selbstdiagnostika. NanoRepro hat mehr als 25 Schnelltests im Portfolio - unter anderem einen HIV-Test, einen Corona-Antikörper- und mehrere Corona-Antigen-Tests sowie fünf weitere Tests für den medizinischen Fachgebrauch. Daneben werden unter anderem Schwangerschaftstests, Tests zur Magengesundheit, Darmkrebsvorsorge und Fruchtbarkeitsbestimmung des Mannes sowie unterschiedliche Allergie-Tests im Sortiment geführt. Zudem vertreibt NanoRepro AG unter der Marke "alphabiol" Komplementärprodukte im Bereich der Nahrungsergänzung. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Lisa Jüngst Tel.: +49-6421-951449 E-Mail: juengst@nanorepro.com

